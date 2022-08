5 + 1 kalandfilm a Netflixen, amit augusztusban mindenképp látnod kell

Szeretnéd a forró nyári estéket egy izgalmas és kalandos filmmel megkoronázni, vagy csak valami igazán jót néznél? A kalandfilmekről egyből az Indiana Jones jut eszedbe, de a régi filmek párbeszédeit már kívülről fújod és teljesen újra vágysz? Van egy jó hírünk számodra, ugyanis a VIPCASINO.HU csapata összegyűjtötte neked a legújabb kaland- és akciófilmeket, amelyeket idén nyáron nézhetsz a Netflixen.

1. Ásatás (The dig) – 2021

IMDb értékelés: 7.1/10

A valós eseményeken alapuló történet főszereplője a hétköznapi életet élő Basil Brown (Ralph Fiennes), aki a végzettség hiányának ellenére rendkívül kiváló szakember. Munkája nem más, mint az ásatás, amiket megbízásokra végez. Így ismerkedik meg a gazdag özveggyel, Edith Pretty-vel (Carey Mulligan), aki Brown-t kéri fel, hogy kutassa át a birtokát. A hölgy arra gyanakszik, hogy a föld kincseket rejt, ez be is igazolódik, ugyanis az ásatás nagy felfedezéshez vezet. A film a második világháború elején Angliában játszódik és a brit régészet egyik legfontosabb leletének feltárását mutatja be, egy kis romantikával megfűszerezve.

Az ÁSATÁS főszerepében Carey Mulligan és Ralph Fiennes | Hivatalos előzetes | Netflix

2. Különösen veszélyes bűnözők (Red Notice) – 2021

IMDb értékelés: 6.3/10

A különösen veszélyes bűnözők igazán kedvez a kalandfilmek nagy rajongóinak, ha egy újabb kincskeresős-akciózós-világotkörbejárós filmet szeretnének megnézni. A film egyből egy izgalmas szituációba helyezi a nézőket, ahol megismerkedhetünk John Hartley-val (Dwayne Johnson), az FBI különleges ügynökével, aki a világ egyik legkeresettebb műkincstolvaja, Nolan Booth (Ryan Reynolds) nyomában jár. Globális hajszája egy merész rablás kellős közepén találja, ahol kénytelen társulni Nolan-nel, hogy elkapják a világ legkeresettebb műkincstolvaját, “A püspököt” (Gal Gadot). Az ezután következő nagy kaland a triót a világ körül, a táncparketten át, egy eldugott börtönbe zárva, a dzsungelbe és – ami a legrosszabb számukra – folyamatosan egymás társaságába viszi. Bár a filmben igazán sok tiltott műkincsre bukkannak szereplőink, a Lost Relics játékban szerencsére anélkül kutathatsz értékes relikviák után, hogy felkerülnél a körözési listákra.

Válaszd a VIPCASINO.hu nyújtotta kalandokat!

Ha ennyi izgalom még mindig nem elég, van egy jó hírünk számodra. Ha forr benned a kaland és a kincskeresés utáni vágy, nincs más dolgod, mint ellátogatni Magyarország legexkluzívabb, legális online kaszinó oldalára, a VIPCASINO.hu-ra és máris kipróbálhatod a Lost Relics játékot, ahol azonnal 25 ingyen pörgetést kapsz a bónusz kiválasztását követően, sikeres befizetés esetén. A látványos pörgetések akár 30-szoros szorzót is kreálhatnak, így még nagyobb élményben lehet részed. A VIPCASINO.hu weboldalára kattintva még több információt tudhatsz meg a részletes felhasználási feltételekről és az ajánlat pontos leírásáról.

A szerencsejátékban 18 éven aluliak és sérülékenynek minősülő játékosok nem vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték függőséget okozhat.

RED NOTICE | Official Trailer | Netflix

3. A Szakkara-sír titkai (Secrets of the Saqqara Tomb) – 2020

IMDb értékelés: 7.2/10

A dokumentumfilmek kedvelőinek igazán izgalmas és megdöbbentő pillanatokat nyújt a Szakkara-sír titkai c. film, ami az egyik legnagyobb ókori egyiptomi felfedezéséről szól. Csatlakozz a helyi régészekből álló csapathoz, akik eddig soha fel nem kutatott átjárókat, aknákat és sírokat tárnak fel, miközben felfedik Egyiptom egyik legfigyelemreméltóbb sírkamrájának titkait. A film gazdag színvilága, a pontosan meghatározott topográfiai ismeretek és a szépen kidolgozott illusztrációk zökkenőmentesen ötvözik a két párhuzamos ásatásból származó információk zavarba ejtő halmazát. A leletek rendkívüliek, és a résztvevők általi kommentárok ugyanilyen csodálatosak.

Secrets of the Saqqara Tomb | Official Trailer | Netflix

4. Sírrabló (Tomb Raider) – 2018

IMDb értékelés: 6.3/10

A 21 éves Lara nem kimondottan egy átlagos fiatal felnőtt életét éli, ugyanis 7 évvel apja eltűnése után, elutasítja a globális világ nyújtotta lehetőségeket, főiskolai tanulmányait pedig biciklis futárként finanszírozza. Kíváncsisága azonban nem hagyja nyugodni, apja eltűnése után kutatva elutazik a férfi utolsó ismert tartózkodási helyére: egy Japán partjaihoz közeli szigeten található ásatásra. Édesapja után való nyomozás közben hirtelen embert próbáló akadályok elé kell néznie, megtanul túllépni korlátain, ahogy halad az ismeretlen felé. Ha túléli a veszélyes kalandot, megtapasztalja képességeit, méltóvá válhat a sírrabló névre.

TOMB RAIDER – Official Trailer #1

5. Utazás a rejtélyes szigetre 2. (Journey 2: The Mysterious Island) – 2012

IMDb értékelés: 5.7/10

Az Utazás a rejtélyes szigetre 2, az Utazás a Föld középpontjába (2008) folytatása, a pedig film Verne Gyula: A titokzatos sziget (1875) című művén alapul. A sorozat második része izgalmas és szórakoztató kaland az egész család számára. A tinédzser Sean Anderson (Josh Hutcherson) ezúttal a Csendes-óceán déli részére utazik mostohaapjával, Hankkel (Dwayne Johnson), hogy megtalálják Sean eltűnt nagyapját. Sean nagyapja kódolt üzenetet küldött neki, amely a Titokzatos szigetre vezeti őket. Annak ellenére, hogy egy különös hurrikán állja el az utat, eljutnak a szigetre. Az útra velük tart egy helikopteres túrapilóta (Luis Guzmán) és annak csinos tinédzser lánya (Vanessa Hudgens). Sean nagyapja biztonságban van, de rájönnek, hogy a sziget hamarabb süllyed vissza a tengerbe, mint ahogyan számítottak rá. A menekülés egyetlen módja, ha megtalálják Némó kapitány elrejtett tengeralattjáróját, a Nautilust.

Journey 2: The Mysterious Island – Trailer 1

+1 Uncharted – 2022

IMDb értékelés: 6.4/10

Habár az Uncharted jelenleg nem elérhető a Netflix patinás kínálatában, a VIPCASINO.hu a mozik szerelmeseire is gondolt. Ha egy igazi 21. századi Indiana Jones filmre vágysz, mindenképp érdemes Nathan Drake (Tom Holland) történetét megismerned. Nathant egy tapasztalt kincsvadász, Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) maga mellé “toborozza”, hogy visszaszerezze a Ferdinand Magellán által felhalmozott vagyont, amelyet 500 évvel ezelőtt a Moncada-ház veszített el. Ami a duó számára rablásnak indul, az egy világkörüli, izgalmas versenyfutássá válik, hogy még a kegyetlen Santiago Moncada (Antonio Banderas) előtt elérjék a zsákmányt, aki úgy véli, hogy ő és családja a jogos örökösök. Ha Nate és Sully megfejti a nyomokat és megoldja a világ egyik legrégebbi rejtélyét, akkor 5 milliárd dollár értékű kincset találnak, és talán még Nate rég elveszett testvérét is… de csak akkor, ha megtanulnak együtt dolgozni.

UNCHARTED – Official Trailer (HD)