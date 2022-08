Nem hisznek a szemüknek a járókelők az eltérő bőrszínű ikreket látva

Az emberek nem hisznek a szemüknek, amikor az utcán benéznek a 29 éves Chantelle Broughton által tolt ikerbabakocsiba.

A Nottinghamben élő nő idén április 30-án hozta világra a babákat: Ayont és Azirah-t. A kisfiúnak (Ayon) zöld a szeme és világos a bőre, míg a kislány barna szemű és sokkal sötétebb bőrű.

Az immár háromgyermekes anyuka a Nottingham Live című lapnak elárulta, hogy az ikrek születésükkor nem különböztek túlságosan egymástól, de a hetek múlásával Azirah bőrszíne egyre sötétebb lett.

Az anyuka azt mondja, bár ő maga fehér bőrűnek néz ki, de anyai nagyapja nigériai; az ikrek apja, Ashton pedig félig jamaikai, félig skót.

Chantelle szerint az ikrek „totál ellentétes” személyiségek, a kislány nagyon nyugodt, míg Ayon állandóan azt akarja, hogy ringassák, és folyton gügyög. De úgy tűnik, jól kijönnek egymással.

Az anya azt mondja, szerinte az emberek sokszor azt hiszik, a két babának nem ugyanaz az apukája. Van, hogy az idegenek ránéznek a kicsikre, és nem hozzák szóba a dolgot, de amikor Broughtonék elmesélik, mi a helyzet, azt mondják, ilyet még sosem hallottak. És persze az idegenek rendszeresen felteszik a kérdést az anyának:

