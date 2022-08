Korda Györgyék eladták II. kerületi villájukat, a szigorítások előtt is havi 500 ezer volt a gázszámlájuk

Tavaly decemberben érkezett a hír, miszerint eladóvá vált a Korda-házaspár hatalmas villája, ami mint kiderült, már januárban el is kelt. Mint mondják, már a szigorítások előtt is meglehetősen nagy számok szerepeltek a havi gázszámlakivonataikon, így úgy érzik, jól döntöttek, amikor megváltak az ingatlantól.

A mostani rezsiárakból is tudjuk, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Elmondom, hogy a rezsicsökkentés szigorítása előtt is havi 500 ezer volt a gázszámlánk, ami ki tudja, most mennyi lenne. Nehéz döntést hoztunk meg, de egy percig sem bánjuk.