Újabb részletek és fotók is előkerültek a 2016-os incidensről, mely során Brad Pitt egy magángépen bántalmazhatta Angelina Jolie-t

A dokumentumok szerint a pár kiskorú gyerekei az ajtó előtt sírtak, amikor Brad Pitt a mosdóba tuszkolta a színésznőt.

Néhány nappal ezelőtt kerültek nyilvánosságra azok a dokumentumok, melyekből kiderült, Brad Pitt hat éve egy magángépen bántalmazhatta Angelina Jolie-t. Azóta újabb jelentések láttak napvilágot az incidensről, amihez ezúttal fotók is párosultak a színésznő sérüléseiről, mely felvételeket Jolie évekkel ezelőtt nyújtotta be az FBI-nak. A képeket ide kattintva, a Page Six oldalán lehet megtekinteni.

A lap által közölt jelentés szerint az incidens idején Brad Pitt állítólag megragadta exfeleségét, majd betuszkolta a magángép mellékhelyiségébe, ahol azt üvöltötte: „Te baszod szét ezt a családot!”

Két meg nem nevezett kiskorú gyerekük ekkor a beadvány szerint az ajtó előtt sírt, és azt kérdezték:

Jól vagy, anyu?

Pitt állítólag azt kiabálta válaszul:

„Nem, anyu nincs jól. Tönkreteszi ezt a családot. Őrült.”

Jolie állítása szerint az egyik gyerekük ezt hallva visszaszólt az apjának, mire Pitt a gyerek felé iramodott. A színésznő ekkor fojtófogást alkalmazott volt férjén, aki hátravetette magát, a mögöttük lévő székekre lökve Joliet, aki ekkor szerezhette a fotókon is látott zúzódásokat a kézfején és a könyökén. A beadott dokumentum szerint a színésznő háta is megsérült ekkor.

A Page Six szerint a jelentésben a fényképek fekete-fehér fénymásolatai mellett olyan kézzel írt oldalak is vannak, melyek a gyerekektől származnak és az eset leírását tartalmazzák. A leírtak szerint miután a család megérkezett Los Angelesbe, a pár fizikai összetűzésbe került, Pitt pedig 20 percig nem hagyta, hogy a felesége és a gyerekeik kiszálljanak a gépből. A dokumentumokban Jolie elismerte, hogy talán megkarmolta volt férjét, amikor lefogta őt.

Mint ismeretes, a történetet végighallgató különleges ügynök, illetve egy ügyészhelyettes találkozója nyomán Jolie végül a büntetőeljárás elhagyása mellett döntött, névtelenül azonban benyújtott egy névtelen keresetet az FBI ellen, hogy megkaphassa a Brad Pitt elleni szövetségi nyomozással kapcsolatos dokumentumokat. Mivel ez történt meg, így Jolie napokkal ezelőtt módosította a keresetét, amiben arról írt, hogy több éve keresi már a visszatartott információkat, hiszen csak ezek ismeretében biztosíthat megfelelő körülményeket a gyermekeinek.

Pitt csapata korábban minden vádat tagadott.