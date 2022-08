Van Amerikában egy hely, ahol szabadon elgyalogolhat az ember, ha megölt valakit

Na, ezt nem említik a Maci Laciban.

A Maci Laci rajzfilm-sorozatnak is „helyet adó” Yellowstone Nemzeti Parkra úgy gondolunk elsősorban, mint egy kellemes és csodaszép helyre, arról már kevesebben tudnak, hogy van egy egészen ijesztő része is, a “halálzóna”. Nem a természeti körülmények miatt, hanem az Egyesült Államok alkotmányának következtében – számol be róla a Mirror.

A park egy mintegy 9 ezer négyzetkilométeres területen fekszik, nagyrészt Wyoming államban, tele vadon élő állatokkal, lenyűgöző tájjal és a világ aktív gejzíreinek több mint a felével.

De van egy úgy 80 kilométeres törvényen kívüli szakasza.

Az amerikai alkotmány hatodik kiegészítése szerint, ha valakit bűncselekmény elkövetésével vádolnak, annak joga van gyors és nyilvános tárgyaláshoz a bűncselekmény helyszíne szerint illetékes (állami és körzeti) bíróságon.

A park Wyoming fennhatósága alá tartozik, de a „halálzóna” a szomszédos Idaho területére esik.

Vagyis ebben a furcsa kis átmeneti zónában elkövetett bűncselekmények esetében az esküdtszéket Idaho államban és Wyoming körzetben élő emberekből kéne kiválasztani.

De mivel ilyen nem létezik, ennek a „területnek” nulla fő a lakossága.

Tehát nincs esküdtszék, ami azt jelenti, hogy nincs tárgyalás, ami elméletben azt jelenti, hogy nincs ítélethozatal

– idézi a lap Tom Scott youtubert.

Vagyis bármilyen bűncselekményt elkövetnek itt, legyen szó akár gyilkosságról, annak nem lesz következménye, elvileg.

A kiskapura egyébként 2005-ben mutatott rá Brian Kalt jogászprofesszor a Tökéletes bűncselekmény című esszéjében. Azóta nem követtek el itt gyilkosságot, vagy legalábbis nem tudni róla.

A törvényhozók könnyen kijavíthatnák ezt a hibát azzal, hogy a parknak ezt a részét Idaho tulajdonába adják át, de ez Kalt felhívása ellenére a mai napig nem történt meg.

A professzor egyébként nem ajánlja senkinek, hogy a jogi furcsaság miatt bűnözzön itt.