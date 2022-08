Maisie Williams szinte kopaszra vágatta a haját

Most már moshat hajat arclemosóval.

Maisie Williams, a Trónok harca Aryája több hajszínt is fazont is kipróbált már az elmúlt években, tavaly például a frizurájával együtt a szemöldökét is kiszőkíttette.

A színésznő a minap ismét valami újra vágyott, jóformán kopaszra vágatta a haját, az eredményt pedig a követőinek is megmutatta a közösségi oldalán, miközben azzal viccelődött, hogy most már arclemosót is használhat hajmosáshoz.