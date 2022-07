Ábel Anita: Most örülünk az eljegyzésnek, még nem tervezzük az esküvőt

A párja szerint meglehet, hogy a lagzi is olyan váratlan lesz, mint a leánykérés.

Ábel Anita júniusban jelentette be, hogy párjával, az olasz származású Roberto Favaróval eljegyezték egymást. A műsorvezető a Best magazinnak mesélte el, hogy nem számított a leánykérésre, az eljegyzés másnapján viszont ő és a vőlegénye is úgy érezték, hogy szorosabbá vált a kapcsolatuk.

Elmondták, hogy egy rendezvényen ismerkedtek meg három évvel ezelőtt, ahol a gasztroszakember még nem is tudta, hogy Ábel Anita híres. Egy ismerősétől ráadásul úgy értesült, hogy férjnél is van, pedig a műsorvezető ekkor már nyolc hónapja elvált.

Robi volt az első férfi, akire én írtam rá, igaz, egy barátnőm unszolására, de valamiért megtettem

– emlékszik vissza Ábel Anita, aki aznap a Deák Ferenc téren futott össze a férfivel, onnantól kezdve pedig hamar érezték, hogy közös úton fognak továbbhaladni.

Favaro a saját születésnapi buliján tette fel kedvesének a nagy kérdést, tervébe pedig egyedül a műsorvezető tizenéves lányát, Lucát avatta be.

Mindig meglep, amikor az eljegyzés után azt kérdezik, hogy mikor lesz az esküvő, az esküvő után, hogy mikor jön gyerek, és az első baba után máris a másodikat kutatják. Miért nem lehet annak örülni, ami van? Mi most örülünk az eljegyzésnek, és még nem tervezzük az esküvőt

– mondta a műsorvezető, mire a vőlegénye hozzátette, hogy talán az esküvő is olyan meglepően alakul majd, mint a leánykérés.

Szerintem az is ilyen váratlan lesz. Lehet, hogy nem is Magyarországon, hanem valahol kettesben külföldön. Utána meg tartunk egy vagy két bulit

– magyarázta a gasztroszakember.