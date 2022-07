Tóth Andi Harley Quinnként tűnik fel Alee-val közös klipjükben

Előkerült a baseballütő is.

Néhány órája Alee és Tóth Andi is egy klipforgatásról jelentkeztek be. A műtermi helyszínen több Instagram-történet készült, a zenészek egymás oldalain is feltűntek. A jelek szerint az énekesnő Harley Quinn-szerelésben is látható lesz majd a klipben

Tóth Andi később külön posztot is szentelt a közös munkának, melyben megmutatta, mit viselt a forgatáson, elárulta továbbá, hogy a rapperrel közös daluk a Kicsinál címet kapta.

Az énekesnő legutóbb Desh-sel dolgozott együtt, atedalod című zenéjük klipjében előbbi egy mézeskaláccsal randizott, utóbbi pedig egy plüssunikornist lovagolt meg.