Gáspár Győző hat hétre befekszik a zárt osztályra, hogy kezeltesse a mentális betegségét

Gáspár Győző a mentális betegségéről beszélt a Palikék Világa Youtube-csatorna Három Igazság című műsorában. Évek óta küzd borderline személyiségzavarral, ami miatt hamarosan hat hétre megint zárt osztályra kerül.

– mondta. Később kiderült, hogy a májusban elhunyt Berki Krisztiánra utal. Gáspár Győző azt mondta, emiatt is beszél nyilvánosan a betegségéről.

Elmondta, azért vonul újra szanatóriumba, mert a nemrég hét szem gyógyszer helyett húszat szedett be.

Azt mondja, már az összes zárt osztályt megjárta, de mindenképp ki szeretné kezeltetni magát.

– fogalmazott. Azt mondta, időszakosan rendbe jön néha, de az legfeljebb két hónapig tart.

Megemlítette, hogy kisebb lánya miatta jelentkezett pszichológus szakra az egyetemen.

Gáspár Bea szintén a műsor vendége volt, férje vallomását követően Gáspár Győző állapotáról és a család hozzáállásáról beszélt.

Nagyon nehéz vele együtt élni, mármint a betegségével. Alapjáraton is vehemens ember, és amikor még nem volt ez a betegsége, akkor tök jó szimbiózisban éltünk. Most is, csak most idegfeszítően sokszor van az, hogy elmond mindent ezerszer. Az ő betegségének a neve borderline szindróma, ez a családot viseli meg nagyon. Ez olyan, hogy sokszor azt gyűlöli, akit egyébként szeret, aztán rájön, elnézést kér, és tudja is, hogy akkor már késő. Nagyon sok embert nagyon sokszor megbánt.