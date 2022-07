Balul sült el Nicki Minaj londoni közönségtalálkozója, a rendőrség oszlatta az óriási tömeget

Hétfőn a londoni Camden városnegyedben, a Cafe Koko nevű helyen találkozott volna a rajongóival Nicki Minaj. A bejelentés elég hirtelen jött, így nem volt idő kellően felkészülni, ráadásul olyan sokan voltak kíváncsiak a rapperre, hogy végül az egész esemény káoszba fulladt.

A rapper dél körülre ígérte az érkezését, ekkorra pedig rajongók egész hada lepte el a helyszínt. A tömeg egyre nagyobb lett, így Minaj végül rendőri kísérettel ért oda este hatra. Ekkor már annyian várták, hogy végül a túlzsúfoltság miatt és a közbiztonság fenntartása érdekében le kellett mondani a közönségtalálkozót.

A rendőrség elrendelte a tömeg feloszlatását. A rapper a Twitter-oldalán üzent a jelenlévőknek.

– kérte a rajongókat, miután a sikoltozó tömeg körülvette a kocsiját.

Guys, if you don’t get in a contained space they won’t let me get out the cars. Pls don’t run in the streets. Please get in 1 place. 1 line 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 https://t.co/6XixF1OTh9

