Fürdőruhában fejen állva twerkelős videóval kampányol egy amerikai szenátor

Bár a TikTokot nem sikerült meghódítania a tengerparton készített videóval a fiatal demokrata szenátornak, a választókat még meghódíthatja.

A politikai kampányok régóta a szavazatok gyűjtéséről szólnak, de ilyet még soha nem pipálhattak a közéletre fogékony választópolgárok.

Az Egyesült Államok Rhode Island államának 6. körzetét képviselő demokrata szenátor, a 28 éves Tiara Mack korához illő módot választott a kampányolásra. Az egyik szavazásra buzdító, július 4-én, azaz az amerikai függetlenség napján feltöltött TikTok-videójában hirtelen bemutatott egy fejenállást a tengerparton, majd óriási fenékrázásba – hivatalos nevén twerkelésbe – kezdett.

A felvételen az is hallható, ahogy a kamera mögött álló személy azt mondja: „az a segg, az a segg” – Mack pedig egyszerűen csak annyit üzen, hogy

Szavazzatok Mack szenátorra.

A videót eddig több mint 150 ezer alkalommal játszották le, és valamivel kevesebb mint 11 ezer felhasználó érezte, úgy, hogy lájkolnia kell – szóval a fiatal szenátornak a TikTokot nem sikerült annyira meghódítania a különleges kampányvideójával.

A közösségi oldal felhasználói között a klipet bemutató indy100 szerint volt, aki a szenátor „stílustalanságát” bírálta, míg mások megdicsérték, amiért megmutatta, hogy a politikusoknak még mindig lehet némi személyiségük.

A kritikusok főleg azzal támadták be Tiara Mack szenátort, hogy „nincs semmi ízlése”, de a portál több olyan kommentelőt is idéz, akik a TikTokon is biztosították a voksukról a 2022-es félidei választásokra készülő demokrata politikust.