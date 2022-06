Elvégre mi tehetné a párokat még boldogabbá a nagy napon, ha nem ő?

Tom Hanks a minap a Late Night with Seth Meyers című műsor vendége volt, ahol szó esett a meglehetősen különös hobbijáról is: A színész az elmúlt időszakban több civil esküvőre is beállított hívatlanul, most azt is elárulta, miért.

Egyszerűen az egóm miatt. Nem tudok nem arra gondolni, hogy vajon mit akarhatnak jobban ezek az emberek, mint emlékezni erre a varázslatos napra? Oh, hiszen tudom, engem!

– jelentette ki.