Oláh Gergő: 14 évesen szembesültem először azzal, hogy valakinek nem tetszik, hogy roma vagyok

Az iskolát is abbahagyta a rasszista támadások miatt.

Oláh Gergő volt a Palikék Világa nevű YouTube-csatorna Három Igazság című műsorának legutóbbi vendége. Az énekes arról beszélt, egészen kiskorától kezdve része volt az életének a zene – az apja már másfél éves korában hallotta, hogy jól fog énekelni –, eleinte mégis inkább profi táncos szeretett volna lenni. Végül azért nem fejezte be a táncművészeti képzést Nyíregyházán, mert kollégistaként atrocitások érték roma származása miatt.

14 évesen szembesültem életemben először azzal, hogy valakinek nem tetszik az, hogy én roma vagyok. Ahol felnőttem, Karancslapujtőn, a faluban nem találkoztam ezzel. Tudtam, hogy létezik, de nekem senki nem mondott semmilyen rasszista jelzőt. Nekünk mindenki köszönt, mindenki ismert minket, mi is visszaköszöntünk. Valószínű, hogy ez a szüleimnek köszönhető, akik minket nagyon jól neveltek. A tisztességre, az előzékenységre, az elfogadásra. A koliban találkoztam ezzel először, hogy valakinek ez nem tetszik, és nagyon nem értettem ezt az egészet

Felidézte, hogy volt, mikor tettlegességig fajultak a dolgok. A nem művészeti képzésben résztvevők szórakoztak vele, például a kollégiumi szobája ajtaján lévő résen beöntöttek egy vödör vizet, vagy felgyújtott újságpapírt dobtak be. Mint mondta, ő sosem támadt vissza, de tizenévesként nem tudta megfelelően kezelni a zaklatást, ezért hagyta ott az iskolát.

Később kezdte megérteni a dolgokat, és a történtekből táplálkozva vált a küldetésévé, hogy tegyen azért, hogy az emberek másként tekintsenek a cigányságra. Tavaly az idősebb gyerekeivel is leült erről beszélgetni, nekik is azt tanácsolta, amit anno ő is tanult a szüleitől, hogy soha ne támadással válaszoljanak a rasszista megjegyzésekre, hanem példamutatással kerüljék ki az ilyen helyzeteket.

Végül gyermek- és ifjúsági felügyelő végzettséget szerzett, de táncoktatással is foglalkozott szülőfaluja általános iskolájában, itt ismerte meg későbbi feleségét is.