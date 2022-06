Csonka András tengerjáróra megy nyaralni, de már nem szorong amiatt, hogy covidkarantén válna a hajóból

Csonka Andrást hívták meg hétfőn délelőtt a Reggeli stúdiójába, itt a színész többi között arról mesélt, milyen tervei vannak a nyárra nézve. Elmondta, ellátogat majd a Balatonra augusztusban, de előtte még befizetett egy egyhetes hajóútra, és igyekszik nem félni ettől.

Elmerészkedek most… tudjátok, voltak ezek a hajóutak a pandémia idején, amikre az ember nem mert volna elmenni két éve. Mert nem is volt, mert hirtelen karanténná változtak ezek a tengerjáró hajók, aztán soha nem szállsz le onnan. De most elmegyek, most nem fogok ettől a dologtól szorongani. Minden nap történik valami, minden nap kiköt a hajó. (…) Én nem félek, csak akkor, ha tüneteim vannak.