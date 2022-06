Chris Evans olyan kínosan pózolt a Disneylandben, hogy magyarázkodnia kellett miatta

Új film készült a Toy Story-ból megismert Buzz Lightyearről. A karakter hangját a korábbiaktól ellentétben ezennel nem Tim Allen, hanem Chris Evans adta. A premierhez közeledve a színész egyre több helyen népszerűsíti a hétvégén bemutatásra kerülő produkciót, ennek okán látogatott el vasárnap a kaliforniai Disneylandbe is. Erről a Pixar is megosztott pár képet a Twitter-oldalán, amelyeken Evans statikusan, zsebre tett kézzel áll a jól ismert Disney-karakterek mellett.

A fotók kínosságát Evans is megérezhette, ugyanis saját Twitter-profilján egy külön posztot is szentelt a dolognak. Mentegetőzésében kiemelte, hogy akármennyire úgy tűnik, nem utólag tették rá a testét a képekre.

I promise I’m not photoshopped into these! I just have a very disciplined pose. 🤦🏻‍♂️

(And I don’t know what to do with my hands) https://t.co/oiVadwg3s7

— Chris Evans (@ChrisEvans) June 12, 2022