Megszületett Nagy Dani második gyereke

Elíznek hívják.

Nagy Dani az Exatlon Hungary All Star idei évadának egyik részében születendő gyerekének szívhangját kapta ajándékba a párjától, Nagy-Kovács Ramónától. A baba a múlt héten pénteken világra is jött, érkezését a szülők jelentették be Instagram oldalaikon.

Amikor megkérdezik, melyik volt életem legboldogabb napja, eddig habozás nélkül rávágtam, hogy Olivér születése. Most már 2 ilyen legboldogabb napom van. Megérkezett a családunkba Nagy Elíz. Mindenki egészséges és hatalmas a boldogság

– írta a kórházban készült fotó mellett az Exatlon játékosa.