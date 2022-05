Szokatlan találkozó: közös fotón David Beckham, Ryan Reynolds és Will Ferrell

Együtt szurkoltak Reynolds focicsapatának.

Ryan Reynolds és Rob McElhenney 2020 őszén döntöttek úgy, hogy vesznek egy focicsapatot közösen. Választásuk a világ egyik legrégebbi futballklubjára, a walesi AFC Wrexhamre esett.

A csapat a napokban a Bromley ellen játszott az FA Trophy döntőjében, a lelátón pedig különleges vendégek szurkoltak együtt a két színésszel és Blake Lively-vel: történetesen David Beckham és Will Ferrel, akik végül egy közös fotóval is megemlékeztek az eseményről – még ha végül nem is Reynoldsék csapata kerekedett felül a döntőben.