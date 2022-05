Árpa Attila lesz a Nagy Ő: Ezzel a műsorral búcsúzom az ilyen jellegű tévés szereplésektől

Sajtóközleményben tudatta a TV2, hogy folytatódik a Nagy Ő című párkereső-realityjük, melyben ezúttal Árpa Attila keresi a szerelmet. Erről már hetek óta vannak pletykák, a színész-producer akkor sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta azokat.

Nyilván az első kérdés mindenki számára, hogy miért egy televízióműsorban keresem a szerelmet? Erre nagyon egyszerű válaszom van. Miért ne? Ami a nőket és a párkapcsolatokat illeti, viszonylag hosszú, rögös és kalandos utat jártam be. Voltam már házas, voltam már boldog, volt, hogy menekülőre fogtam, most az élet pedig úgy hozta, hogy szingli vagyok. Ez egyébként már húsz éve nem fordult velem elő. A „mindent vagy semmit” elv szerint élek, így csajozni is kétféle módon tudok: vagy a színfalak mögött diszkréten, vagy durr bele, ország-világ előtt. Most így teszek próbát. A mottóm, miszerint sosem lehet tudni, hogy a következő lehetőség honnan érkezik, megmagyarázza, miért vállaltam a szereplést.