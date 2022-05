Kocsis Tibor először adott tévés interjút a párja oldalán

Négy éve élnek együtt.

Kocsis Tibor tavaly októberben jelentette be, hogy egy férfival él együtt. Ferenci Lászlót azóta már többször is megmutatta a közösségi oldalain, ma pedig elkészítették első közös interjújukat is a Reggeli stúdiójában, sőt: a mesterfodrásznak ez volt az első tévés szereplése.

Az énekes a műsorban elmondta, hogy párjával a Vajdaságban ismerkedtek meg, kapcsolatuk szerelem volt első látásra. Öt éve alkotnak egy párt, négy éve együtt is élnek, nemrég pedig a lakásfelújításba is belevágtak.

Van, amire hívtunk szakembert, de megpróbálok sok mindent egyedül megoldani. Az az igazság, hogy engem ez nagyon kikapcsol. Teljesen kiszakadok a hétköznapi életből ilyenkor

– mondta Ferenci.

Ami a kapcsolatukat illeti, elmondásuk szerint sosem titkolták, hogy együtt vannak, de a nagy nyilvánosság előtt évekig nem beszéltek a szerelmükről, ami az énekes szerint volt, hogy szült félreértéseket. Végső soron nagy megkönnyebbülést okozott nekik az, hogy felvállalták a kapcsolatot.

Nincs feszengés, nincs belőle kellemetlen helyzet. Sokkal egyszerűbb így az élet, ezerszer egyszerűbb. Picit ezzel nyilván kommunikáljuk is azt, hogy lehet így, és ez tök oké. Nem kell ezt egy polcra tenni, hogy ők ilyen különlegesek. Ugyanolyan átlagos pár vagyunk, mint az összes többi

– magyarázta az énekes.