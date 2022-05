Polgár Árpád szerint minőségi életet csak úgy lehet élni, ha nem kell folyamatosan dolgozni

Saját YouTube-csatornájukon osztott meg egy kérdezz-felelek videót a Polgár-házaspár. Több kérdésen átrágták magukat a sarasotai tengerparton, szó volt például arról, hogy a floridai emberek mentalitása egészen más, mint a magyaroké: Polgár Árpád elmondta, ő arrafelé még nem találkozott olyan autóssal sem az utakon, aki visszaszólt volna valamilyen negatív dolgot.

Követőik egyik kérdése arra irányult, hogy miként lehet az, hogy mindketten nyugdíjasok és miből élnek egészen pontosan. Erre ismét Polgár Árpád válaszolt.

Nem vagyunk nyugdíjasok a szó abbéli értelmében, hogy nyugdíjból élünk, a magyar nyugdíjból. Egyrészt a korunk sincs meg, másrészt abból a nyugdíjból nem is tudnánk megélni. Úgy vagyunk nyugdíjasok, hogy ezelőtt 10-12 évvel azt mondtuk, hogy befejezzük a munkát. Mert minőségi életet csak úgy lehet élni, ha nem vagy egy munkának, egy verklinek a része, és nem kell dolgoznod folyamatosan akkor is, amikor nincs kedved. Csak akkor tudod a saját életed élni így, ahogy mi most élünk. Felszámoltuk a céget, nem hagytuk, hogy az uraljon minket. Abból élünk, amink van.