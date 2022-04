Dudás Miki és Szigligeti Ivett második gyereküket várják

A Nyerő Párosban is szerepeltek.

Instagram-oldalán jelentette be a hírt az élsportoló Dudás Miki, hogy párja, Szigligeti Ivett második babájukkal várandós. Még 2021-ben, a Nyerő Páros korábbi szériájában is feltűntek, és annak ellenére, hogy a döntőig nem jutottak el, többen is megismerhették őket. A párnak már van egy gyerek, a kislány Nara.

Legutóbb amiatt írtunk róluk, mert Dudás Miki arról beszélt, hogy az utóbbi időben felszaladt rá néhány kiló.

Tavaly a Reggeli műsorában beszéltek arról, hogy terveik között szerepel, hogy még egy gyerekkel bővítsék családjukat. A fotón kislányukkal szerepelnek, mutatjuk: