Jennifer Greynek az édesanyja tanácsolta, hogy csináltassa meg az orrát

Azt mondta neki, hogy úgy könnyebb dolga lenne a castingokon.

Jennifer Grey 35 évvel ezelőtt tűnt fel a Dirty Dancingben, hamarosan pedig kiadja Out of the Corner című memoárját. A könyv kapcsán a színésznő a People-nek adott interjút, ahol többek között arról is beszélt, miért csináltatta meg annak idején az orrát. Mint mondta, egész életében orrplasztika ellenes volt, az édesanyja viszont folyamatosan azt mondogatta neki, hogy kés alá kellene feküdnie, mert akkor könnyebben kaphatna szerepeket Hollywoodban. Emiatt többször is összetűzésbe keveredett Jo Wilderrel, mivel ő beavatkozások nélkül is bízott abban, hogy elég csinos a szakmához. Végül megadta magát az anyja tanácsának.

Az anyám szeret engem, mindig is szeretett, és gyakorlatias volt, mert azt mondta: Tudod mit? Túl nehéz téged castingolni. Könnyítsd meg a dolgukat. Aztán megtettem, és igaza volt, ez nem arról szólt, hogy nem vagyok elég szép. Inkább arról, hogy ha nem akarsz színész lenni, oké. De ha mégis…

– magyarázta a lapnak.

A színésznő egyébként a 2009-ben elhunyt színészkollégájáról, Patrick Swayze-ről is megemlékezett az interjúban. Mint mondja, ha csak egy dolgot mondhatna neki neki, az az lenne, hogy