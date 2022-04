Kiszel Tünde lányáról, Hunyadi Donatelláról: Amikor énekel, én mindig sírok

Persze azért, mert mindig nagyon meghatódik.

Kiszel Tünde vendégeskedett Osváth Zsolt műsorában, a Zshowtime-ban, melyben olyan témákat érintettek, mint például, hogyan fogadta a családja, hogy médiaszereplő lett belőle, de szóba került Sylvester Stallone is. A beszélgetés során Kiszel Tünde elmeséli, hogy sosem vállalt olyan szereplést, ami nem fért bele az értékrendjébe, egyszer például nemet mondott egy filmrendezőnek, aki felajánlott neki egy főszerepet abban az esetben, ha eltölt vele egy wellness hétvégét. Az interjúban persze beszélgettek kicsit lányáról, Hunyadi Donatelláról is, akinek említésétől Kiszel Tünde szeme rögtön könnybe lábadt, amiről el is mondta, amiatt, mert annyira büszke rá. Kiderült, hogy mindig sírva fakad, amikor énekelni hallja lányát, aki operaénekesnek készül.

Ha az a kérdés, hogy mire vagyok a legbüszkébb, egyértelmű, hogy Donatellára. És arra, hogy egyedül úgy neveltem fel, hogy átadja a helyet az időseknek, várandósoknak a villamoson. Megveszi az összes virágot a nénitől, hogy ne álljon ott az utcán a hidegben. Nagyon büszke vagyok rá, olyan nagy szíve van. Jó lelkű, nagyon szeret engem és én is őt. Mikor énekel, én mindig sírok. Ő az életem fő műve.

Elmondta, hogy úgy érzi, sosem akadályozta volna lánya modell karrierjét, és mindig hagyta, hogy bontogassa szárnyait. Az interjú elején különben Osváth Zsolt el is mondja, hogy eredetileg Hunyadi Donatella vetette fel az ötletet, hogy készítsen egy interjút Kiszel Tündével, hogy az emberek megismerjék egy másik, „emberibb” oldalát is.