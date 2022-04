Exatlon Hungary All Star: Minden nap ugyanazt kapják enni a versenyzők, Ujvári Iza bele is unt a csirke-rizs kombóba

A kiesésüket követően útba is ejtettek egy hamburgerezőt a csapattársaival.

Egyre közeledik az Exatlon Hungary All Star döntője. A napokban az egyéni szakasz is kezdetét vette, nem sokkal a véghajrá előtt esett ki Tóth Janka, Ujvári Iza és Kempf Zozó is. A Bajnokok a Mokka mai adásában elmesélték, hogyan élték meg az idei évadot, a kiesésüket, illetve azt is elárulták, mit ettek a verseny alatt.

A minőséggel egyáltalán nem volt gond, csak az, hogy igazából minden nap ugyanazt kaptuk majdnem. Halat kaptunk, csirkét, rizst, zöldségeket. Ez egy sportolói étkezéshez pont megfelelő, csak unalmas egy idő után

– mondta Ujvári Iza, aki a csapattársaival együtt egy gyorsétterem felé vette az irányt, miután kiesett a játékból.

Az ex-versenyzők arra vonatkozóan is megtették tippjeiket, hogy szerintük kik nyerik majd az Exatlon idei évadát. Úgy vélik, mindenképpen a Bajnokok közül kerülnek majd ki a győztesek, úgy vélik, Busa Gabi és Jósa Danny viheti majd haza a kupát, esélyesnek találják továbbá Somhegyi Krisztiánt is, ő azonban a tegnapi adás során súlyosan megsérült, így nem tudni, számára végül hogyan alakul tovább a verseny.