35 évvel ezelőtt indult az Egy rém rendes család – mutatjuk a főszereplőket akkor és most

1987. április 5. – ekkor startolt el az amerikai Fox kábelcsatornán az Egy rém rendes család című szitkomsorozat. A cipőeladó Al Bundy sanyarú sorsa hamar elnyerte az amerikai tévénézők tetszését, így tizenegy évadot megélt a sorozat. A főszereplők világszintű ismertségre tettek szert, karrierjük pedig az utolsó évadot követően sem ért véget. Képeken harmincöt év változása.

Ed O’Neill

A most 75 éves O’Neill a családfőt játszotta a sorozatban, legutóbb pedig a Modern családban láthattuk, ott Jay Pritchett-tet alakította. A színész IMDb-profilja alapján jelenleg egyetlen készülő filmes projektben sem szerepel, ez persze nem jelenti azt, hogy visszavonult volna a színészettől.

Katey Sagal

A most 68 éves színésznő a családfő lusta, vásárlásmániás feleségét alakította a sorozatban. Sagal a tizenegyedik évad befejezése után maradt a sorozatok világában, jelenleg is több ilyen projektben vállal szerepet. Most épp a Futurama című animációs sorozatban szinkronizál.

Christina Applegate

A színésznő a Al és Peggy Bundy nem túl okos lányát alakította a sorozatban, novemberben ünnepelte az ötvenedik születésnapját, a sorozat befejeztével ő inkább a filmes pályán maradt, de később újra megfordult a szitkomok világában. Jelenleg egy filmes projektje van készülőben. Nemrég a világsajtó aktívan emlegette a nevét, miután kiderült, szklerózis multiplexet diagnosztizáltak a színésznőnél.

David Faustino

A most 48 éves színész Bud Bundy volt a sorozatban, azaz Al Bundyék legfiatalabb gyereke. A széria 1999-es befejezését követően Faustino maradt a színészi pályán, filmekben és sorozatokban egyaránt feltűnt, szinkronszerepekkel pedig a mai napig kérik a játékát.

Amanda Bearse

A Bundy család szomszédját, Marcy Rhoades D’Arcyt alakította az Egy rém rendes családban. A színésznő 63 éves, anno a sorozatban íróként is részt vett egy idő után. Meglehetősen nagy szünetekkel dolgozott a szitkom befejezését követően, például 2013-tól 2020-ig nem dolgozott filmeken és sorozatokon az IMDb-profilja szerint. Jelenleg több projekten munkálkodik, ezek még az idén debütálhatnak az amerikai kábelcsatornákon.

David Garrison

Idén júniusban lesz 70 esztendős a színész, aki a sorozatban a szomszéd, Marcy férjét alakította kezdetben. Garrison idővel kiszállt a szitkomtól, inkább színházi munkákat kezdett vállalni. Utoljára 2017-ben láthatták tévében az amerikai nézők, egyébként a kábeltévés piacon meglehetősen foglalkoztatott színész volt a 2000-es és 2010-es években is.

Ted McGinley

A most 63 éves McGinley Marcy második férjét alakította a szitkomban, először 1989-ben tűnt fel egy mellékszerepben az Egy rém rendes családban, majd Garrison távozásával állandó szereplővé lépett elő 1991-től. Jefferson D’Arcy szerepét letéve is maradt tévészínész, sorozatokban és filmekben, utolsó ilyen projektje 2021-ben volt, egyelőre nincs új szerepe kiírva 2022-re.