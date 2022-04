Dél-Koreában továbbra is tiltott a tetoválóművészek munkája

Legalább egymillió dél-koreai van kivarrva, de a helyi alkotmánybíróság döntése értelmében továbbra is csak egészségügyi szakemberek tetoválhatnak legálisan az országban. Ezért a tetoválóművészek üldözöttnek érzik magukat.

A dél-koreai alkotmánybíróság csütörtökön fenntartotta a a tetoválásra vonatkozó szigorú szabályokat, a döntéssel pedig a tetoválás koreai szerelmeseit és a helyi tetoválóművészeket is elkeserítette.

A tetoválók évek óta próbálják megtámadni azt a törvényt, amely csak egészségügyi szakembereknek engedélyezi a tetoválások elkészítését, mert úgy érzik, hogy ez a szabály gyakorlatilag bűnözőkké teszi őket. A testület azonban 5-4 arányban döntött a jogszabály alkotmányossága mellett, így továbbra is Dél-Korea az egyetlen fejlett ország, ahol a tetoválóművészek munkája illegálisnak számít – írja a Vice.

Az alkotmánybíróság szerint ugyanis a tetoválóművészek nem rendelkeznek megfelelő orvosi képesítéssel ahhoz, hogy megfelelően kezeljék ügyfeleiket az eljárás előtt és után.

A mintegy 650 tetoválót tömörítő szakszervezet elítélte a döntést.

Ez majdnem olyan, mint egy vicc, eléggé komikus ahhoz, hogy az emberek nevessenek. Ez egy sokkal szánalmasabb ítélet, mint amire számítottunk. Senkit sem győztek meg arról, hogy a tetoválás orvosi tevékenység. Senki sem gondolkodik így

– mondta a szervezet egyik vezetője, a Doy művésznéven alkotó Kim Do-yoon a Vice Newsnak – aki nemcsak K-pop sztárok bőrét csinosította már ki rajzaival, hanem Lilly Collinsét és Brad Pittét is.

A szakszervezet felmérése szerint tavaly április óta legalább hat művészt ítéltek börtönbüntetésre – általában két évre. Egyébként Do-yoont is megbüntették már a munkájáért, miután decemberben feltöltött egy olyan videót a YouTube-ra, melyben egy híres koreai színészt tetovált. A kényes tartalomért 1,36 millió forintnak megfelelő bírásgot kellene befizetnie, de ő megfogadta, hogy harcolni fog a büntetés ellen.

A tetoválás dél-koreai szerelmesei szerint az ország törvényei nem tudnak lépést tartani a tetoválás növekvő keresletével és népszerűségével, különösen a fiatalok körében. A Gallup Korea tavalyi felmérése szerint a 20-as éveikben járó dél-koreaiak közül ötből négyen támogatták a tetoválási korlátozások feloldását. De a megkérdezettek között összességében is többségben voltak azok, akik támogatták a tetoválóművészek törekvéseit.

A törvény nem tükrözi a valóságot. A tetováltatni vágyók száma gyorsan növekszik. Az emberek tetoválást akarnak csináltatni tetoválóművészekkel, nem pedig orvosokkal

– fogalmazott Lim Bo-lan, a Koreai Tetoválószövetség igazgatója a Vice World Newsnak, majd hozzátette, hogy a jövő hónapban tüntetést szerveznek a tetoválás teljes legalizálása érdekében.

Dél-Koreában 1992 óta csak orvosok tetoválhatnak legálisan, mivel ebben az évben a Legfelsőbb Bíróság orvosi szolgáltatásként határozta meg a tetoválást. Az alkotmánybíróság kilenc bíróból álló testülete egyszer már fenntartotta ezt a tilalmat 2016-ban, a szavazás aránya akkor 7-2 volt.

Az ország orvosi szövetségei régóta vitatják, hogy valóban ennyire veszélyes-e a tetoválások elkészítése.

Bo-lan azt is elmesélte, hogy vannak olyan klinikák is, ahol titokban bérlik fel a művészeket, hogy megcsinálják a tetkókat. „Az orvosok nem tudnak művészetet csinálni, és nem is akarnak” – mondta.

Bár a tetoválószövetség felmérései szerint akár egymillió dél-koreainak is lehetnek rajzok a bőrén, a tetoválás még mindig tabunak számít az országban, mivel régen leginkább csak a bűnözők és a rabszolgák rendelkeztek tetoválásokkal.

Az előadóknak a mai napig el kell takarniuk a tetoválásaikat, amikor a televízióban szerepelnek. A BTS tagja, Jungkook például hosszú ujjat és kötéseket szokott viselni tévészereplései közben, hogy eltakarja a bőrét díszítő rajzokat.