Exatlon Hungary All Star: elindult a döntő hete, két játékos is kiesik a mai adásban

Egy férfi és egy női versenyzőtől válnak meg ma.

Egyre közelebb vagyunk az Exatlon Hungary All Star fináléjához, amiben kiderül, ki lesz az egykori évadokból újra versenybe szálló játékosok közül a legjobb. Monoki Lehel egy rövid videóban jelentette be, hogy elindult a döntő hete, ami azzal is jár, hogy egyre szigorúbb szabályokat kell követniük a játékosoknak. A felvételből például kiderült, hogy a hétfő esti adásban két játékos is kiesik.

A szabályokról azt mondta, hogy ez jelenleg a négyek viadalának selejtezője, ahová a legjobb négy játékos kerülhet be. A mai adással lenullázzák a versenyzők eddigi pontjait, akiknek összesen négy pontot kell összegyűjteniük ahhoz, hogy továbbjussanak a játékban.