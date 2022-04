Molnár Anikó: Soha nem ébredt fel bennem az anyai ösztön

Palik László YouTube-csatornájának egyik tematikus műsorának, a Hová tűnt? legutóbbi adásában Molnár Anikó vendégeskedett, akit arról kérdezgettek, mi történt vele az elmúlt években. Elmesélte, hogy sminktetoválóként dolgozik már régóta. Szóba került, hogy a valóságshow szereplései után ambivalens érzései voltak azzal kapcsolatban, hogy hírességnek számít és mindenhol felismerik, miközben szerinte nem tett le semmit az asztalra. A műsorban azt is kifejti, hogy nem érti, amikor reality műsor szereplői egyszer csak elvárják, hogy műsorvezetői széket adjanak nekik, mivel úgy gondolja, produktum nélkül ne járjon feltétlenül az ismertség.

Párkapcsolati és magánéleti témában elmondta, hogy negyvenhat évesen még vágyik arra, hogy megkérjék a kezét és szerelemből házasodjon, de az anyasággal kapcsolatban is kifejtette gondolatait.

Soha nem ébredt fel bennem az anyai ösztön, valószínűleg azért, mert nem volt mellettem olyan férfi, aki ezt kihozta volna belőlem. Most meg már ugye 46 évesen hova, meg kinek, meg egyáltalán hogyan? De nem érzek hiányt emiatt az életemben, nem érzem, hogy bárcsak újra születhetnék, mert akkor biztos lenne három gyerekem. Nem, mert nem tudom, hogy mit veszítettem, nem tudom, hogy milyen érzés anyának lenni, innentől kezdve nem tudok mérlegelni, hogy ez jó vagy nem. Jelen pillanatban azt mondom, nem bánom, hogy nem lett, mert olyan nehéz világot élünk, hogy ha a kutyáimat ennyire féltem most, a gyerekemmel mit csinálnék? Nehéz az élet most nagyon.