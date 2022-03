Mila Kunisszal és Ashton Kutcherrel videótelefonált Zelenszkij

Az ukrán származású Mila Kunis és párja, Ashton Kutcher több mint harmincmillió dollárt gyűjtöttek az ukrajnai károsultaknak, minderre több milliós Instagram-csatornáikon hívták fel a figyelmet.

Az adománygyűjtés után maga Volodomir Zelenszkij is videótelefonálásban volt Kunisékkal, erről a Twitteren adott hírt az ukrán elnök.

– fogalmazott Zelenszkij, megosztva egy fotót a beszélgetésről.

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2022