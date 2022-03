Erős Antónia szerint fontos, hogy az iskolában mit hallanak a gyerekek az orosz-ukrán háborúról

A BEST Magazinnak nyilatkozott Erős Antónia, aki saját gyerekeinek már megpróbálta elmagyarázni, miről szól az orosz-ukrán háború. Az RTL Klub híradósa szerint a gyerekek számára az is fontos, mit hallanak a témáról az iskolában, ami megint egy másfajta szocializációs közeg, mint az otthoni.

Azt kérdezték tőlem, »mama, ez a harmadik világháború?«. Ilyenkor próbálom nekik elmagyarázni, hogy mit is jelent a háború, a világháború, és példákat hozok. Így ők maguk is tudnak dönteni. Nagy szerencse, hogy a tanáraik, főleg a történelemtanáruk, Balázs bácsi is beszél mindig az aktualitásokról, most a háborúról. Nagyon fontos, hogy az iskola mit és hogyan mond minderről. Azt még mindig nem értik, hogy miért ölnek meg ártatlan embereket, de a háború jellegét kezdik kapiskálni. Látom a szemükben a kíváncsiságot és az aggódást is, meg akarják érteni, miért tört ki ez a háború. Mivel angolul tanulnak, belefutottak már a fake news szóba, tudják, mit jelent, és szinte hihetetlen, de ráéreznek, és meg tudják különböztetni, mi a hiteles és hamis hír