Oláh Ibolya A Dal 2022 győzelme után: Örök másodikból tegnap felléphettem a dobogóra

Nem találja egyelőre a szavakat, hogy megnyerte a műsort.

Véget ért A Dal 2022 tehetségkutató, mely győztese a korábbi évadokhoz képest most nem utazik el az Eurovíziós Dalfesztiválra, mivel Magyarország már nem nevez a versenyre. A Dal döntőjében ahogy mindig, most is a nézők szavazata számított, a műsort végül Oláh Ibolya nyerte a Nem adom el című számával. Ezzel elnyerte az év dala, valamint a Petőfi zenei díj Év Dala 2022 elismerést is. A következő egy évben pedig lemezt és videóklipet is készíthet, ahogy tízmillió forint pénzjutalmat is kapott.

Győzelme után Facebook-oldalán írta le, hogyan érzi magát a műsor után, de ahogy írta, egyelőre nehezen találja a szavakat örömében.