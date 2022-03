Ingyenesen biztosítják a tampont és a betétet egy ausztrál állam összes iskolájában

A program bejelentését szándékosan a nemzetközi nőnapra időzítették.

Az ausztráliai Új-Dél-Wales államban egy 30 millió dolláros állami programnak köszönhetően mostantól kezdve ingyenesen biztosítanak betéteket és tamponokat a tanulóknak az állam összes iskolájában.

A Ladbible információi szerint minderre egy tavaly elindított kísérleti program után kerül sor, ami jól vizsgázott a döntéshozók szerint. Az intézkedések július 31-én lépnek életbe.

A programot szándékosan most, a nemzetközi nőnapon jelentették be. A hírt hozó Sarah Mitchell, az állam oktatási minisztere ezzel együtt arra is ígéretet tett, hogy nagy figyelmet fordítanak a jövőben a menstruációs szegénységre. Mint mondta, nem szabad, hogy a menstruáció akadályozó tényező legyen az oktatásban.

Bronnie Taylor, Új-Dél-Wales nőügyi minisztere a hír kapcsán a várakozásait fejezte ki, hogy a programot össze lehetne kötni a felvilágosító előadásokkal is.