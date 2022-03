Egy orosz katona elmondta, mikor jött rá, teljesen téves dolog az inváziójuk

Felkerült a Twitterre is egy sajtótájékoztató, amelyen egy fogságba került katonától kérdezgetnek, és aki elmondja, mikor jött rá, hogy a támadásuk teljesen hibás.

A katona arról beszél, hogy akkor kérdőjelezte meg magában először az inváziót, mikor olyan ukrán bokszolók, mint Olekszandr Uszik és Vaszil Lomacsenko is jelentkezett megvédeni Ukrajnát.

Azt mondták nekünk, hogy Ukrajnát fasiszták uralják. Nácik ragadták magukhoz a hatalmat.

Incredible video released by officials in Ukraine as a captured Russian soldier tells a press conference that he started to question what he'd been told after seeing his favourite boxers Oleksandr Usyk and Vasyl Lomachenko signing up to fight against him… pic.twitter.com/0unQTLSrCU

