Az Exatlon Hungary All Star kiesett játékosa szerint életében nem sírt annyit, mint a műsorban

Rákóczi Renáta érzelmi hullámvasútként élte meg a játékot.

Az Ébredj velünk című műsorban látta vendégül Ábel Anita és Bereczki Zoltán az Exatlon Hungary All Star egyik kiesőjét, Rákóczi Renátát, aki még korábban maradt alul az egyik párbaj során. Ebben az évadban már a korábbi szériákban is szereplő versenyzőket hívták vissza játszani, Rákóczi például a 2019-es évadban tűnt fel először. Ahogy mesélte, a mostani küzdelem sokkal nehezebb volt számára mentálisan, pedig nem a győzelemért tért vissza a pályára, hanem szimplán az élményért, és, hogy jól érezze magát. Ennek ellenére arról számolt be, hogy sokkal többet sírt az elmúlt két hónapban, mint amennyit addig valaha.

Hát én szerintem életemben nem sírtam annyit, mint most itt, ebben a két hónapban. Nem vagyok sírós lány, viszont ott kint nagyon sokszor eltört a mécses. Igazi érzelmi hullámvasút volt ez a két hónap, amíg kint voltam, én tényleg nem ismertem magamra

– mondta, majd arról is beszélt, hogy úgy érzi, hiába ismerték egymást csapattársaival, idegenek voltak egymás számára, emiatt nem volt könnyű eleinte.