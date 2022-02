Exatlon Hungary All Star: Virág András sírva fakadt, miután elvesztette a párbajt

Percekig meg sem tudott szólalni, annyira zokogott.

Péntek este eldőlt az Exatlon Hungary All Star műsorában, hogy ki lesz az újabb kieső, akinek mindenféleképpen távoznia kell a játékban az adás végén. A párbaj során most a férfi játékosok, Virág András és Danny küzdöttek meg egymással. Korábban megírtuk, hogy Virág András nem vette túl komolyan a feladatot, mivel két párbajt már megnyert. Tóth Dávid szerint Virág igyekezett elnyomni érzéseit ezzel kapcsolatban, amit végül is jó taktikának gondolt.

A párbajon végül Virág András maradt alul, aki annyira elkeseredett a vereségén, hogy percekig nem tudott megszólalni, csak sírt, csapattársa karjaiba borulva.