Exatlon Hungary All Star: Kempf Zozo a sérülése után attól tart, nem folytathatja a játékot

Az Exatlon Hungary All Star szerdai adásának futama során rögtön ketten is megsérültek. Szabó Dorottya annyira meghúzta verseny közben a bokáját, hogy összerogyott a fájdalomtól, majd a földön feküdt egészen addig, míg megérkezett az orvos a pályára. Az adásban Kempf Zozo volt a másik, akinek ki kellett állnia a versenyből, merthogy alig egy másodperccel azután, hogy elindult a pályán, egy szerencsétlenül visszacsapódó ajtó annyira eltalálta a kulcscsontját, fejét és vállát, hogy gyakorlatilag azonnal összeesett a fájdalomtól.

Azóta a Bors megkeresésére elmondta, retteg attól, hogy esetleg abba kell hagynia a játékot, ahogy nemrég Adu Lacinak és Novák Zalánnak, akik szintén orvosi javaslatra kénytelenek voltak elbúcsúzni a műsortól.

A harmadik szettben a telefonfülke ajtaja visszacsapódott, és annyira megütötte a vállamat, hogy csak arra emlékszem, hogy a következő pillanatban a földön fekszem. Az volt az első gondolatom, hogy a nulladik percben, a saját hibámon kívül sérültem meg, ráadásul először annyira fájt, hogy az is benne volt a pakliban, hogy eltört a kulcscsontom, de szerencsére higgadt tudtam maradni. Nem volt jó érzés, pláne, hogy a végjátékon történt. Tartok attól, hogy nem versenyezhetek tovább, vagy ha vissza is térhetek, akkor sem tudok majd eredményes lenni a játékban. A tapasztalatok alapján nem tesz jót a kihagyás, de remélem, most másként lesz.