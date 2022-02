Jázmin Viktória: A verseny előtti napon már 27 órája nem aludtam, mentőt kellett hívni hozzám, akik teletömtek gyógyszerrel

Két hónap elteltével még mindig nem ült el a botrány Jázmin Viktória tízezer forintos koktélruhája körül, amit a Miss Universe döntőjén viselt Izraelben. A szépségkirálynő ugyan tisztában van azzal, hogy elveszítheti a címét, egyre több részletet árul el a versennyel kapcsolatban, ahol állítása szerint a magyar szervezők cserben hagyták, most pedig ügyvédekkel fenyegetik.

A modell korábban elmondta, hogy amíg a többi versenyzőt egész csapatok kísérték, neki még a csomagjait és a PCR-teszteket is zsebből kellett fizetnie, egy idő után pedig el sem érte a szervezőket, így miután kiderült, a neki készült ruha nem fog megérkezni a versenyre, improvizálnia kellett. Végül hajnalban rendelte meg az említett Zara ruhát, amiben végül színpadra állt a magyar zászlót lengetve. Ekkora viszont a teste már jelezte neki, hogy elég lesz a stresszből.

– emlékezett vissza a Best magazin hasábjain a modell, aki elgondolkozott a visszalépésen, de végül büszkén vonult végig a színpadon.

A szépségkirálynő hangsúlyozza, hogy nem szeretné, ha jövőben más lány is hasonló helyzetbe kerülne, és már a szervezőkkel sem fél szembebeszállni, mert ő is szerzett ügyvédeket.

Bár azzal fenyegetnek, hogy ezek után a címemet és a koronát elveszítem, de ilyen áron nem is akarok szépségkirálynő lenni! Vigyék a magyar versenyen megszerzett koronámat, ahova akarják. Egyébként is kamu volt, nem is az igazit kaptam meg, hanem valami gagyit, ami másnap szétesett