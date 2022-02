Lövöldözés tört ki Justin Bieber buliján, Kodak Black is megsérült

Három vendéget talált el golyó.

Justin Bieber pénteken West Hollywoodban lépett fel, koncertje után pedig afterpartit tartott. A meghívottak között volt Leonardo DiCaprio, Drake, Kendall Jenner, Khloé Kardashian, Tobey Maguire és Kodak Black is.

Az összejövetel helyszíne előtt verekedés tört ki a hajnali órákban. A TMZ felvétele szerint egy ismeretlen a rapper egyik haverjára támadt, ekkor kapcsolódott be a dulakodásba Kodak Black is. Ezután lövések dördültek el, három embert találtak el golyók, köztük Kodak Blacket is, aki a lábán sérült meg. A sebesülteket kórházba szállították, állapotuk stabil.

A rendőrség nem tudja, hogy egy vagy több ember ragadott fegyvert az említett incidens során, egyelőre még szabadlábon van(nak) az elkövető(k).