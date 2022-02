Exatlon Hungary All Star: Kása András nem lepődött meg azon, hogy neki kell párbajoznia

Nem is volt különösebb reakciója a hír hallatán.

Mint minden héten, az Exatlon Hungary All Star műsorában most is meg kell küzdenie egymással egy-egy versenyzőnek mindkét csapatból. A teljesítmény alapú párbajon annak a játékosnak kell részt vennie, aki a héten a legrosszabb eredményt produkálta. Monoki Lehel bejelentette, hogy most Kása András lesz az egyik versenyző, de hozzátette, egyáltalán nem látott semmilyen reakciót a versenyzőn, amikor kiejtette a nevét, ami kicsit meglepte.

Vártam, valahogy éreztem, hogy én leszek a csapat egyik leggyengébb láncszeme. Próbálok mindent megtenni, próbálok hajtani, valamikor sikerül elkapnom az ügyességit. Dehát vannak pályák, amik kifognak rajtam sajnos. Ha ez van megírva a nagykönyvbe, akkor ez van.

– mondta Kása.