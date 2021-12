Polgári foglalkozása lett a Jóban Rosszbanból ismert Gazdag Tibornak

Januárban még visszatér néhány rész erejéig a Jóban Rosszban című magyar sorozat, ám a forgatások véget értek, a teleregény pedig búcsúzik a magyar tévénézőktől tizenhat év után. A sorozatban kezdetektől szereplő, abban kórházigazgatót játszó Gazdag Tibor ugyan dolgozik színházban a Jóban Rosszban befejezése után, de civil munkája is lett.

Végeztünk a sorozattal. Nyáron felvettük az utolsó részt, mostanra már olyan nekem Jóban Rosszban, mintha száz éve történt volna. Mindig is szép emlékként gondolok majd vissza rá. Gondolkodtam azon is, hogy visszatérnék-e Pongrácz Péter szerepébe, de egy folyóba nem lehet kétszer belelépni. Nem volna ugyanolyan. Amikor vége lett a sorozatnak, kicsit hátradőltem. Volt egy pihenéssel töltött hónapom, de hát pénzből élünk mindannyian, így vissza kellett térnem a színház világába. Jelenleg több színházba is dolgozom. Próbáljuk a Vesztegzár a Grand Hotelben című darabot is például, de emellett egy polgári munkám is van. Nagyon civil. Egy ellenőrző cégnél dolgozok. Megkockáztatom, hogy kevesebb szabadidőm lett, mióta véget ért a sorozat forgatása