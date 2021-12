Karácsonyi bakiparádé: a pápa halálhírét közölte egy brit tévé hírolvasója

Míg karácsonykor a keresztények Krisztus eljövetelét ünneplik, a brit ITV egy másik, katolikus egyház számára fontos személy haláláról számolt be. A Daily Star azt írja, hogy a tévécsatorna hírolvasója egy ponton véletlenül azt mondta a tegnapi híradóban, hogy Krisztus földi helytartója, Ferenc pápa a túlvilágra távozott.

Az ITV News műsorvezetője, Kylie Pentelow a pápa éves karácsonyi miséjéről beszélt, amikor az egyik mondatát nem sikerült rendesen befejeznie. „Azt mondta, hogy a vakcinákat a leginkább rászorulók számára kell elérhetővé tenni” – fogalmazott a hírolvasó a lent megtekinthető felvételen, majd azzal folytatta, hogy „bejelentették a halálát”, mármint az egyházfőét.

Bár ezután a lehető legprofibban reagálta le a dolgot: rögtön elnézést kért és korrigálta magát.

A bakit egy Scott Bryan nevű tévékritikus szúrta ki és osztotta meg Twitteren többször is. Egyik alkalommal például azt fűzte csak hozzá kedvesen:

ITV just announced the death of The Pope by accident pic.twitter.com/GS5RNCdm5b

— Scott Bryan (@scottygb) December 25, 2021