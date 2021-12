Egy doboz római salátát vett, de új háziállatot is kapott: egy békát

Az énekesként, színészként és íróként tevékenykedő Simon Curtis legutóbb nem a munkáinak, hanem egy doboz római salátának köszönhetően került bele a hírekbe. A saláta dobozában ugyanis volt egy béka is, amit ő befogadott és elnevezett Tonynak. Új háziállatáról pedig aztán a Twitteren számolt be – a Tonyról készült felvételeket később a Business Insider is átvette.

A 35 éves, oklahomai Tulsában élő Curtis – akinek eddigi legnagyobb színészi teljesítménye egy rövid szerep a Hannah Montana egyik epizódjában – először azt fontolgatta, hogy kiengedi a békát természetbe, de később úgy döntött, túl hideg van, és a béka valószínűleg nem élné túl. A képhez fűzött szövegben Curtis emellett azt kérte bejegyzésében a követőitől:

adjanak neki tanácsot, hogyan gondoskodjon újonnan befogadott kedvencéről.

I found the cutest little frog in the bottom of my romaine lettuce tonight- it’s too cold to set him outside (27 degrees), but he’s been living in the lettuce in the fridge for several days now- does anyone know what I should do so that he doesn’t die? pic.twitter.com/usaCIEWaLv

