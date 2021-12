Megan Thee Stallion lediplomázott egy texasi egyetemen

Gyaníthatóan nem hoz nagy változást mindez a karrierjében.

Szombaton diplomaosztót tartottak a Texasban található Déli Egyetemen, ahol a rapper Megan Thee Stallion is érdekelt volt. Nem fellépőként, hanem ő is a diplomázók között volt: egészségügyi intézőnek tanult, sikeres vizsgái után most vehette át az oklevelét – erről természetesen videó is készült.

Megan Pete

Bachelor of Science,

Health Administration #MeganTheeGraduate pic.twitter.com/9qlmynIE8G — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 11, 2021

A Grammy-díjas előadó mutatott néhány fotót is az eseményről Instagram-oldalán: