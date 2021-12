Morogva motyogó macskával értelmezték újra Afroman slágerét

Ennyire jól még sosem szólt a Crazy Rap!

A The Kiffness nevű zenekarával ismertté vált komikus-producer-énekes David Scott és felesége nemrégiben feldolgozta a 2002-ben Grammy-re is jelölt, a Because I Got High (Mert betéptem) című dalával ismertté vált Afroman második legnagyobb slágerét, a 2001-ben született Crazy Rap-et, így ennek köszönhetően a macskák már a pop, illetve a rock, de a rap műfajában is megállíthatatlanul a csúcs felé törnek.

A pár alig négyperces videójában kölyökkutyájuk, a párna sarkát jóízűen rágó Pablo is feltűnik, de a dalszövegre is érdemes figyelni, hiszen a furcsa hangokat kiadó macskát középpontjába állító négyperces csodában a következő kedves üzenet hallatszik: