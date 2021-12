Letartóztatták „Dr. Varázsfuvolát”, a nőgyógyászt, aki a pácienseit szexszel akarta meggyógyítani

Az etikátlan olasz orvost – aki azt mondta a HPV-s betegeinek, hogy a pénisze gyógyító erejű, ezért feküdjenek le vele – egy tévécsatorna rejtett kamerás riportja buktatta le.

Letartóztattak egy olasz orvost, miután félmeztelenül rajtakapták egy szállodai szobában egy „pácienssel”, akinek felajánlotta, hogy meggyógyítja a betegségét azzal, szexel vele. A 60 éves Dr. Giovanni Miniellót, aki a péniszét „Varázsfuvolának” nevezte, két nő ellen elkövetett szexuális zaklatás gyanújával tartóztatta le a rendőrség az Olaszország déli részén található Bari városában – közölte a Daily Mail.

A nőgyógyász azután vált egy tévéműsor titkos akciójának célpontjává, hogy az egyik páciense elmesélte a műsor producereinek: bár negatív volt a HPV-szűrésének az eredménye, Miniello felajánlotta, hogy szívesen segít neki a „fertőtlenítésben” azzal, hogy lefekszik vele.

A Le Iene című szatirikus szkeccseket politikai és fogyasztói kérdésekről szóló riportokkal ötvöző országosan sugárzott műsor elküldött egy színésznőt, aki titokban lefilmezte, amint aláveti magát egy vizsgálatnak. A színésznő ugyanazt a diagnózist kapta, mint a nő, aki felhívta a figyelmüket a nőgyógyász etikátlan viselkedésére, de ő beleegyezett, hogy találkozzanak egy hotelszobában a „privát kezelésre”.

A felvételeken látszott, hogy az orvos „Varázsfuvolának” és a „péniszek Pio atyjának” nevezte a péniszét.

Pio atya – ismertebb nevén Pietrelcinai Szent Pio – egyébként egy 20. századi, gyógyításairól híres pap volt.

A színésznő megkérdezte Miniellót arról, használni fog-e óvszert, de a férfi azt mondta neki, hogy annak semmi értelme nem lenne, mivel így nem kapná meg azokat az antitesteket, amelyek állítása szerint megvédik őt a HPV-től.

Amikor Miniello lefeküdt az ágyra, egy riporter lépett be a szobába, hogy kérdőre vonja a módszereit illetően, mire ő nemcsak megismételte az állítását, hanem elővette a telefonját, hogy felhívjon korábbi betegeket, akiket szerinte meggyógyított.

A nőgyógyászt kedden letartóztatták és házi őrizetbe helyezték a 2019 szeptemberében és 2021 júniusában történt esetek miatt.

Miniello az ügy után így nyilatkozott az ügyvédjén keresztül: „Én, aki több mint 40 éve nők százait kezelem sikeresen, (…) csak egy alternatív kezelést javasoltam, amely korábban eredményes volt”, hozzátéve, hogy soha nem kényszerítette egyik páciensét sem, hogy szexeljen vele.

A televíziós nyomozás eredményeként 15 másik nő is jelentkezett, akik azt állították, hogy ők is az orvos és az alternatív szexkúrája áldozatai voltak.Marika Massara, a Bariban működő Erőszakellenes Központ koordinátora pedig azt mondta: „Az elmúlt napokban több bejelentést kaptunk, tucatjával. Nők, akik összegyűltek, mert hasonló helyzetet éltek át korábban.” Majd hozzátette, hogy sokan vannak olyanok is, akik azért nem állnak elő, mert félnek az áldozathibáztatástól.

Egy helyi televízió is beszámolt a riport utóéletéről, az ő lent megtekinthető anyagukban is látszanak a rejtett kamerás felvételek. De aki ért olaszul, és érdekli az eredeti riport teljes terjedelmében, az ide kattintson.