A magánnyomozó már bánja, hogy lehallgatta Harry herceg exbarátnőjének telefonját

Szerinte ő is hibás azért, mert a média elvette Harry hercegtől a gyerekkorát.

A BBC The Princes and The Press néven készíti filmjét a királyi családról, pontosabban Vilmos és Harry hercegről, és azt próbálja közelebbről vizsgálni, hogyan alakult az évek során a kapcsolatuk egymással, valamint a sajtóval. Harry herceg köztudottan több újsággal is pereskedett, ahogy az elmúlt években felesége, Meghan Markle is kikészült a figyelemtől, amit a médiától kapott. A filmben megszólal egy magánnyomozó, Gavin Burrows is, aki kifejti, hogy a kétezres évek elején, Diana hercegné halála után gyakorlatilag Harry herceg lett a média célpontja, akire annyira rászálltak, hogy még az exbarátnője, Chelsy Davy telefonját is nyomozók hallgatták le.

Elmesélte, hogy az egykori barátnője a telefonhívásai és hangüzenetei során sokszor azzal kérkedett, hogy hol és mikor találkozik a herceggel, így nem volt nehéz dolguk belőni Harry hollétét. Azóta viszont már megbánta a tettét és úgy gondolja, ő is a probléma része, amelynek köszönhetően tönkrement Harry herceg gyerekkora.