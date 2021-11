Csobot Adélt hosszú idő után klipben hallhatjuk énekelni

Megjelent az El a kezekkel a papámtól! betétdala.

Már régóta tudni lehet, hogy Csobot Adél is szerepel Dobó Kata új filmjében, ami az El a kezekkel a papámtól! címet viseli. A film előzetese már júliusban megjelent, a hozzá készült betétdalt viszont csak most mutatták be. A YouTube-ra feltöltött klipben Csobot Adélt láthatjuk – és hallhatjuk énekelni– mellette pedig Dobó Kata is felbukkan néhány képkocka erejéig.

A klipről eszünkbe jutott, hogy milyen rég adott ki új dalt az énekes. Mondjuk tavaly Istenes Bencével közösen feldolgoztak egy német számot, de azelőtt 2014-ben jelent meg kislemeze utoljára.