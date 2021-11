Elindult az első ingyenes sportfogadási akadémia Magyarországon (X)

Mind többeket csábít a könnyű pénzkereseti lehetőség, de a online fogadás nem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnik. Hogyan érdemes fogadni? Hogyan tehetünk szert nagyobb nyereségre? Miért éri meg több fogadóirodánál regisztrálni? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak az érdeklődők a SportfogadásOnline szakembereinek segítségével, akik igyekeznek folyamatosan fejleszteni a kínálatukat. Ezúttal az egyszerű, érthető és hasznos, ráadásul teljesen ingyenes Sportfogadási Akadémia elindulását jelentették be.

Egyre népszerűbb Magyarországon a online fogadás. Az elmúlt időszakban nem csupán az online szerencsejáték oldalak számára hozott szép számokat a játék ezen formája, de a fogadók is gyorsan megkedvelték az innovatív lehetőséget. Szinte bármilyen sportágra lehet fogadni, ugyanakkor nem mindegy, mindezt hogyan tesszük. A SportfogadásOnline Akadémia a legösszetettebb és legátfogóbb útmutatót kínálja magyar nyelven, ahol megismerkedhetünk az alapokkal éppúgy, mint a különböző fogadási stratégiákkal, és akár profi szintig is eljuthatunk.

Minden adott ahhoz, hogy jobb sportfogadóvá váljunk!

Laikusként a sportfogadás pofonegyszerűnek tűnhet: csak tippelnünk kell arra, ki lesz a győztes. A valóság azonban ennél összetettebb. Amennyiben nem csak hobbiként tekintünk a sportfogadásra, folyamatosan fejlesztenünk kell a tudásunkat. A sportfogadás egy olyan mesterség, amelyben sosem lehet megállni, sosem lehet abbahagyni a tanulást. Ehhez nyújtanak nagy segítséget az oldalon található tananyagok, amelyek négy különböző szinten kínálnak hasznos tanácsokat: kezdő, haladó, profi és kaszinó.

Az alapoktól indulhatunk. Megismerhetjük a sportfogadás eredetét, az alapfogalmakat, a fogadás előnyeit és esélyeit, de az odds konvertálás működési mechanizmusait is. Egyenletesen haladva juthatunk el a következő – haladó – szintig, ahol bepillantást nyerhetünk a fogadóirodák rejtelmeibe, megtudhatjuk, mi az a bankroll menedzsment, vagy azt, hogy hogyan lehetünk hosszútávon is sikeres sportfogadók. Ahogy egyre mélyebbre és mélyebbre ássuk magunkat a sportfogadás rejtelmeiben, megismerkedhetünk a value bet fogalmával, amelynek ismerete az egyik kulcsa annak, hogy előnyben legyünk a bukmékerrel szemben.

A szakértői – profi – szinten már bonyolultabb sportfogadási praktikákkal találkozhatunk. Mi az a Round Robin? Mi a Poisson-eloszlás, vagy az Oscar’s Grind stratégia?

A Sportfogadás Online szakértői csapata napról napra próbál minél eredményesebb stratégiákat kidolgozni, mindezek mellett pedig arra is különös figyelmet fordítanak, hogy megkönnyítsék az oldalon való tájékozódást a gyorsmenü-rendszerrel, hogy biztosítsák a közérthetőséget a színes infografikákkal és videós anyagokkal, valamint a Gyakran Ismételt Kérdések ponttal.

Releváns tapasztalattal és tudással bírnak a sportfogadás területén

A SportfogadásOnline-t elsősorban azzal a céllal hozták létre, hogy hathatós segítséget nyújthassanak azok számára, akik időt és energiát nem kímélve hajlandók képezni magukat annak érdekében, hogy sikeres sportfogadókká válhassanak, és rendszeres jelleggel pénzt vehessenek ki a rendszerből.

Fontos megemlíteni, hogy kizárólag csak olyan online fogadóirodákat mutatnak be, amelyek minden téren megfelelnek az általuk támasztott szigorú kiválasztási kritériumoknak: megbízhatóság, legális alapokon nyugvó működés, biztonság garantálása, ellenőrzött működési mód, felhasználói szempontból optimális bónusz rendszer, tökéletesen funkcionáló fogadási platform, kiváló minőségű mobil alkalmazás(ok) és mobil kompatibilis platform, színvonalas szolgáltatások nyújtása, fogadható sportágak és fogadási piacok széles választéka, versenyképes odds-ok, könnyen használható fogadási szelvény, minőségi ügyfélszolgálat és még sorolhatnánk.

„Véleményünk szerint rendkívül fontos az is, hogy a felhasználóink tisztában legyenek vele, hogy az oldalon található cikkek, ismertetők, és egyéb információk pontosan kiknek a „tollából” származnak. Őszintén reméljük, hogy a bemutatkozókból világossá fog válni, hogy „nem ma kezdtük az ipart”, azaz releváns tapasztalattal és tudással bírunk az online szerencsejáték és az belül is a sportfogadás tekintetében” – mondja a SportfogadásOnline egyik szakértője.

Teljesen mindegy tehát, milyen szinten vagyunk, mennyi tapasztalattal rendelkezünk, a SportfogadasOnline Akadémia számos útmutatót ad, amelyekkel fokozatosan, egyre jobb és jobb játékossá, biztos fogadókká válhatunk.