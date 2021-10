A fellépő Katy Perry ruhája annyira szűk volt, hogy gyakorlatilag nem tudott énekelni tőle

Orlando Bloom mentette meg a helyzetet.

Katy Perry csütörtökön lépett színpadra a Variety Power of Women nevezetű eseményén, melyre egy hatalmas lila estélyit választott. Lehet, hogy nem gondolta át alaposan, mennyire lesz megfelelő a ruha a színpadi teljesítményéhez, ugyanis nem tudott benne kiadni egy hangot sem. A fellépés kezdetén egyszer csak megszólal, és elmondja, hogy annyira szorosan húzták meg a fűzőjét, hogy egyszerűen nem kap benne levegőt, így énekelni is képtelen. Majd megkéri férjét, Orlando Bloomot, hogy siessen fel a színpadra és segítsen neki meglazítani a ruhadarabot, aki gyorsan eleget is tesz a kérésnek.

A jelenetről felvétel is készült: