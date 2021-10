Fresh Andi egy héttel azután férjhez ment, hogy mellrákkal diagnosztizálták

Rögtön szervezni kezdték az esküvőt, hogy minél hamarabb összeházasodhassanak párjával.

Fresh Andi a pénteki Best magazinban beszélt először arról, hogy az elmúlt időszakban mellrákkal küzdött, amit szerencsére sikerült legyőznie. A magazinban elmeséli, mennyi fájdalommal járt a kemoterápia, amit végig kellett csinálnia, ahogy azt is elárulta, férje nyírta le a haját. A Fókusznak is nyilatkozott, ahol az esküvőjének körülményeiről mesélt bővebben.

A párom születésnapján derült ki, hogy valami nem stimmel nálam. Amikor megkaptuk a szövettani eredményt, másnap reggel mind a ketten kiborultunk, akkor fogtuk fel, hogy mi történik velünk. Nem tudtuk, hogy mi lesz velünk, hogy milyen kimenetellel számolhatunk. Azt kérdeztem tőle sírva, hogy »ha ennek vége, elveszel feleségül?« és azt mondta, hogy »már holnap elveszlek feleségül«

– majd azzal folytatja, hogy rögtön szervezni kezdték az esküvőt, aminek köszönhetően egy hétre rá már férj és feleség lettek. A ceremónián a családjukkal ünnepeltek.